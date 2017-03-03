Yunusemre’de Matematiği Sevdiren Sergi

Farklı teknik ve eğlenceli sunumuyla çocuklara matematiği sevdiren Harika Matematik Sergisi, 23 Nisan İlkokulunda Yunusemreli öğrencilerle buluştu.

Farklı teknik ve eğlenceli sunumuyla çocuklara matematiği sevdiren Harika Matematik Sergisi, 23 Nisan İlkokulunda Yunusemreli öğrencilerle buluştu.

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde, QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Harika Matematik Sergisi, 23 Nisan İlkokulunda açıldı. Yoğun ilgi gören etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da katılırken; Uygur, sergiyi gezerek oyunlar hakkında bilgi aldı. Oyunlarda öğrencilere eşlik eden Başkan Yardımcısı Uygur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okulumuzda kurulan etkinlik alanında ilçemizdeki okullardan 2 bin 500 öğrenciyi getirerek, buradaki etkinliğe katılımlarını sağladık. Hayatın her alanında var olan matematiği gezici modüller ile Türkiye genelinde çocuklara sevdiren, eğlenirken öğrendikleri interaktif sergi "Harika Matematik" 20 farklı ünite ile bilgilendiren, analitik düşünce ve derinlemesine sorgulama için teşvik eden, iletişim kurmaya cesaretlendiren ve çocukların deneyimlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri eğlenceli bir yolculuk yapıyor. Ayrıca Da Vinci Learning'nin Atölye çalışmaları ve Da Vinci Learning Mobil Sinemanın da olduğu istasyonlarda, bilgilerini pekiştirdiler ve arkadaşları ile hoş vakit geçirdiler" diye konuştu.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

İlköğretim matematik dersi öğretim programına uygun olan sergide öğrenciler; "Dans Eden Geometri', "Kule Yapalım', "Dev Küp', "Haydi Yuvarla', "Aynadaki Kim?" modülleriyle eğlenerek matematik öğreniyor. Da Vinci Learning'in atölye çalışmalarının ve mobil sinema gösterimleri yapıldığı sergi öğrencilerden büyük ilgi gördü.