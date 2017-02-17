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Yunusemre’den Turgutlulu Amatör Takımlara Forma Desteği

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Yunusemre’den Turgutlulu Amatör Takımlara Forma Desteği
Yunusemre Belediyespor Kulübü, Turgutlu ilçesinde bulunan 4 amatör takıma forma desteğinde bulundu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, Turgutlu ilçesinde bulunan 4 amatör takıma forma desteğinde bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret eden kulüp yöneticileri, desteklerinden dolayı Başkan Çerçi'ye teşekkür etti.

Yunusemre Belediyespor, amatör takımlara yardımında bulunmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyespor, Turgutlu ilçesinde bulunan 4 amatör spor kulübüne forma yardımında bulundu. AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve Avşarspor, Gençlikgücüspor, 14 Yıldızspor ve Urganlı Gedizspor Kulübü yöneticileri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan da hazır bulundu. Amatör spor kulüplerine imkanları doğrultusunda yardım etmeye çalıştıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Turgutlu'dan 4 takım belediyemize başvurarak forma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizler aynı şehrin takımıyız. Sezon başında kendi bölgemizdeki 19 futbol takımına malzeme ve maddi yardımda bulunduk. Avşarspor, Gençlikgücüspor, 14 Yıldızspor ve Urganlı Gediz Spor Kulübü'ne Yunusemre Belediyespor olarak forma yardımında bulunuyor olmaktan mutluyuz. Futbol takımlarımızın yanı sıra ferdi takımlarımıza da destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Gedizli, Başkan Çerçi'ye teşekkür etti

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ise taleplerini geri çevirmeyen Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti. Gedizli, "Turgutlu'nun güzide kulüplerinde bulunan çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını sağlamak, çocuklarımıza sporu sevdirmek amacıyla çalışmalarda bulunuyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımıza takımlarımız ile ilgili talepte bulunmuştuk. Kendisi sağ olsun her zaman bizlere destekte bulunuyor" şeklinde konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasında sporun önemine atıfta bulunarak şunları söyledi: "Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla amatör takımlarımızı destekliyoruz. Spor, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyup sağlıklı gelişmesine ciddi katkı sağlıyor. Yunusemre Belediyespor olarak elimizden geldiğince takımlarımıza destekte bulunuyoruz. Gençlerimizi elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz"

Yunusemre’den Turgutlulu Amatör Takımlara Forma Desteği

Yunusemre’den Turgutlulu Amatör Takımlara Forma Desteği

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