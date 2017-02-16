Yunusemreli Bayanlara Mikrokredi Anlatıldı

Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde kurs gören hanımlar, mikrokrediden nasıl yararlanabileceklerini yetkililerinden öğrendi.

Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde kurs gören hanımlar, mikrokrediden nasıl yararlanabileceklerini yetkililerinden öğrendi. Uygulamayla birçok ev hanımının ev ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, kursiyerlere mikrokrediye başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde bayanların ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları konusunda bilinçlenmeleri için proje başlattı. Proje kapsamında Topçu Asım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokalinde, Mikrokredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı ve Pelin Korkmaz tarafından kursiyerlere mikrokredi uygulaması hakkında seminer verildi.

'Satış noktasında destek olacağız'

Seminer öncesi bayanlara seslenen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, ilçedeki bütün hanımlar lokalinde bu konuda seminerler düzenleneceğini, kursiyerlerin bilinçlendirileceğini belirtti. Uygur konuşmasında, "Sizler zaten üretiyorsunuz. Bu yaptığınız çalışmaları daha da arttırmanız konusunda alacağınız krediyi çok küçük miktarda geri ödeyeceksiniz. Biz de belediye olarak yaptığınız ürünlerin satışı noktasında sizlere destek olacağız. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hanımlarımız mikrokrediden faydalanabilirler" dedi.

İlk başvuruda bin TL'ye kadar kredi alma imkanı

Manisa Valiliği Mikro Finans Bürosu görevlilerinden Pelin Korkmaz da mikrokredi uygulamasının kullanım amacına ilişkin şunları söyledi:

"Mikrokredi, herhangi bir gelire sahip olmayan kadınlar için yeni işler kurarak faaliyet göstermelerini ve kazanç sağlamalarını sağlamak amacıyla verilen sermayeyi kapsamaktadır. Kadınlardan alacakları mikrokredi kapsamında herhangi bir teminat istenmez. Mikrokredi başvurusunda bulunan bayanlar eğer ilk kez başvuruda bulunuyorlarsa 100 TL ile 1000 TL arası kredi alabilirler. Aldıklarını düzenli ödedikleri ve toplantılara düzenli bir şekilde katıldıkları takdirde ikinci yıl kredileri 2000 TL'ye kadar yükseltilebilmektedir. Diğer yıllarda ise düzenli ödeme ve toplantı katılımı devam ederse kredi alma oranı artacaktır"

Mikrokrediden mutlaka yararlanılmalı

Mikrokredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı da, Manisa'da bir çok bayanın mikrokrediden yararlandığını, ancak hala bayanların bu konuda çekimser kaldığını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen bütün bayanlarımızı şubemize bekliyoruz. Dar gelirli olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen Manisa'daki kadınlara, iş başlatması için, hiçbir ayrım yapılmadan küçük bir sarmeye veriyoruz. Mikrokredi Manisa Şubesi olarak, Şehzadeler Kaymakamlığı hizmet binasının 1. katında Mikro Finans bürosu olarak hizmet veriyoruz"