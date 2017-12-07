  • BIST 106.087
  • Altın 155,797
  • Dolar 3,8622
  • Euro 4,5556
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Yunusemreli Minikler Kitapsaray’ı Gezdi

» »
Yunusemreli Minikler Kitapsaray’ı Gezdi
Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler, Kitapsaray'ı ziyaret ederek, "Masal Saati" etkinliğine katıldı.

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler, Kitapsaray'ı ziyaret ederek, "Masal Saati" etkinliğine katıldı.

Manisa İl Halk Kütüphanesi'ni gezen Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrenci kitapların renkli dünyasıyla tanıştı. Kitapsaray'ın çocuk bölümünde gerçekleştirilen "Masal Saati" etkinliğine katılan minikler, etkinlik öncesi Kitapsaray yöneticilerinden Zekeriya Kapucu'dan bilgi aldı. Çocuk kitaplarını inceleyen minikler, anlatılan hikayeleri can kulağıyla dinledi. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinileceğini ifade eden Kitapsaray yetkilileri, çocuklara balon armağan etti. Minikler, günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Öğrenci Aras Elektrik Dağıtım A.ş Bünyesinde İş İmkânına Kavuşacak.07 Aralık 2017 Perşembe 15:18
  • Nazilli Fen Lisesi’ne 2 Milyonluk Yatırım07 Aralık 2017 Perşembe 15:08
  • Başkan Kayda, Yabancı Öğrencileri Ağırladı07 Aralık 2017 Perşembe 15:03
  • Avrupa Şampiyonlarına Anlamlı Hediye07 Aralık 2017 Perşembe 14:58
  • Vali Ve Doktor Olmak İsteyen Öğrencilerden Vali Toprak’a Ziyaret07 Aralık 2017 Perşembe 14:53
  • Ergen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar07 Aralık 2017 Perşembe 14:38
  • Kemerhisar Belediyesi’nden “Her Köye Atatürk Büstü” Projesi07 Aralık 2017 Perşembe 14:28
  • “Dijital Çağda Eğitim” Projesi Devam Ediyor07 Aralık 2017 Perşembe 14:18
  • Elleri Minik, Yürekleri Kocaman07 Aralık 2017 Perşembe 14:08
  • Öğrenciler, Yoksul Anneleri, Yaşlıları Ve Engellileri Yalnız Bırakmıyorlar07 Aralık 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti