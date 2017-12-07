Yunusemreli Minikler Kitapsaray’ı Gezdi

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler, Kitapsaray'ı ziyaret ederek, "Masal Saati" etkinliğine katıldı.
Manisa İl Halk Kütüphanesi'ni gezen Güzelyurt Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrenci kitapların renkli dünyasıyla tanıştı. Kitapsaray'ın çocuk bölümünde gerçekleştirilen "Masal Saati" etkinliğine katılan minikler, etkinlik öncesi Kitapsaray yöneticilerinden Zekeriya Kapucu'dan bilgi aldı. Çocuk kitaplarını inceleyen minikler, anlatılan hikayeleri can kulağıyla dinledi. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinileceğini ifade eden Kitapsaray yetkilileri, çocuklara balon armağan etti. Minikler, günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi unutmadı.
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