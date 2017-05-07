  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi

» »
Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi
Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen yıl sonu gecesinde izleyenleri büyüledi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen yıl sonu gecesinde izleyenleri büyüledi.

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri bir yılın yorgunluğunu düzenledikleri yıl sonu etkinliğinde attı. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen geceye Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, MAYEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kadıoğlu, MAYEB AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürler, Belediye Meclis Üyesi Taner Çiçek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Sak ile öğrencilerin aileleri katıldı. Miniklerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı. Heyecanları gözlerinden okunan çocuklarının bu özel anını ölümsüzleştirmek isteyen veliler ise bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. Gecede velilere seslenen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak sosyal projeleri önemsediklerini belirtirken her geçen gün hanım lokali, çocuk kültür sanat merkezi ve gündüz bakımevine bir yenisini eklediklerini söyledi. Gecede emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Çerçi, "Biz bir yandan büyük projeler yaparken bir yandan da sosyal projelere imza atıyoruz. Hanım lokali, çocuk kültür sanat merkezi ve gündüz bakım evlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Bir insanın kişiliği çocuk yaşta oluşur. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın eğitiminde değerlerine bağlı, iyi bir birey olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı bu bilinçle yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmalardın ardından önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrencilere belgeleri verildi. Eğitim hayatına başlayacak öğrencileri kutlayan Başkan Çerçi ve beraberindekiler miniklere belgelelerini teslim ederken; minikler de gecelerine katılan Başkan Çerçi ve davetlilere çiçek takdim etti.

Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi

Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi

Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi

Yunusemreli Miniklerden Muhteşem Yıl Sonu Gecesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uygulama Merkezindeki Fidanlar Meyve Vermeye Başladı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Anadolu’nun En Etkin 50 İş İnsanı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Kocaeli’nde Mahalle Halkı Afetlere Hazır07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • İzmit’ten Ağrı’ya Yardım Eli07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Başkan Vekili Öztürk’e Muhtarlardan Övgü07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Başkan Gökçek Muhtarlarla Bir Araya Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Mersin’in 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
  • Adana’nın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi07 Mayıs 2017 Pazar 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti