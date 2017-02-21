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Yunusemreli Muhtarlardan Maski’ye Ziyaret

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Yunusemreli Muhtarlardan Maski’ye Ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Yunusemre Muhtarlar Derneği'ni...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Yunusemre Muhtarlar Derneği'ni ağırladı.

Manisa Yunusemre ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve dernek üyesi muhtarlar, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir'i ziyaret etti. Daire Başkanı Demir'in MASKİ hizmet binasındaki makamında gerçekleşen görüşmede, MASKİ'nin Yunusemre ilçesindeki içme suyu çalışmaları konuşuldu. Daire Başkanı Demir'i yeni görevi dolayısıyla da tebrikte bulunan Yunusemreli muhtarlar, ilçede yer alan mahallelerin içme suyuna ilişkin taleplerini aktardılar. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında Yunusemre'de yapılması planlanan çalışmalar ve ileriye dönük projelerin de görüşüldüğü ziyarette, Yunusemre ilçesinde görev yapan muhtarlar MASKİ'ye çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini dile getirdiler. Nazik ziyaretleri için Yunusemre Muhtarlar Derneği'ne teşekkür eden Demir, ilçeye kazandırılan hizmetlerin yeni yılda da ara vermeksizin süreceğini ifade etti.

Yunusemreli Muhtarlardan Maski’ye Ziyaret

Yunusemreli Muhtarlardan Maski’ye Ziyaret

Yunusemreli Muhtarlardan Maski’ye Ziyaret

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