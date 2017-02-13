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Yunusemre’nin Evde Bakım Hizmetleri Yüz Güldürüyor

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Yunusemre’nin Evde Bakım Hizmetleri Yüz Güldürüyor
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, belediyenin evde bakım hizmetlerinden yararlanan 85 yaşındaki Hilmiye Meyreli'yi evinde ziyaret etti.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, belediyenin evde bakım hizmetlerinden yararlanan 85 yaşındaki Hilmiye Meyreli'yi evinde ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden yaşlı kadın, "Bizleri unutmuyorsunuz. Allah işlerinizi rast getirsin, hepinizden razı olsun" dedi.

Yunusemre Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri tarafından her türlü ihtiyacı karşılanan 85 yaşındaki Hilmiye Meyreli, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Bayık'ı evinde ağırladı. Hilmiye Meyreli ile yakından ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı Uygur, belediye olarak her zaman yaşlı ve kimsesizlerin yanında olacaklarını söyledi.

Evde bakım hizmetleri beğeni topluyor

Hayat deneyimleriyle bizlere yol gösteren yaşlıların unutulmaması gerektiğini dile getiren Şule Uygur, "Geçmişimiz ile geleceğimiz arasında köprü kuran, milli kültürümüzü ve manevi değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız, bizlerin baş tacıdır. Bu nedenle Yunusemre Belediyesi olarak bölgemizdeki yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarla onlara destek oluyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatlarıyla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimimiz tarafından hizmet götürülen evleri düzenli olarak ziyaret edip, memnuniyetlerini değerlendirme fırsatı buluyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz bu hizmet sayesinde, hem Yunusemreli vatandaşlarımızın sağlık durumları kontrol ediliyor, hem de şahsi ve ev bakımları düzenli olarak yapılıyor" diye konuştu.

'Allah işlerinizi rast getirsin'

Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden Hilmiye Meyreli ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Hala ayaktayız, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, bundan daha büyük sağlık olur mu? Rabbime binlerce kez şükür olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Ne güzel ihtiyarları düşünüyorsunuz. Ne güzel evime gelip her yeri tertemiz ediyorlar. Allah işlerini rast getirsin inşallah. Başkanımıza da çok selam söyleyin, çok teşekkür ederim. Allah ondan da razı olsun"

Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Uygur, Hilmiye nine'ye hediyeler takdim ederken; Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin selamlarını iletti.

Yunusemre’nin Evde Bakım Hizmetleri Yüz Güldürüyor

Yunusemre’nin Evde Bakım Hizmetleri Yüz Güldürüyor

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