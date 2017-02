Yunuskent Konutlarının Görselleri Hazırlanıyor

Yunusemre Belediyesi'nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabındaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yunusemre'de hak sahiplerinin merakla beklediği 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabında bloklar hızla yükseliyor. İnşaatların yüzde 55'i tamamlanırken; bir yandan da örnek daireler hazırlanıyor. İlçe halkına altyapısı tamamlanmış, modern, konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi kanalıyla yürüttüğü projeyle dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı planlıyor. Hak sahipleriyle ilgili sözleşme süreci 7 Nisan 2017 yılına kadar devam ederken dairelerini görmek isteyen vatandaşlar için görseller hazırlanıyor. Yunuskent'te kış koşullarına rağmen yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, iş güvenliği kanunları nedeniyle hak sahiplerine örnek daireleri gezdiremediklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent projemizin bin 101 konutluk ilk etabında inşaatlarımız devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlarımıza modern, konforlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Örnek dairemiz tamamlanma aşamasına geldi. İş güvenliği ve çalışma alanının şartları dolayısıyla hak sahiplerimize örnek dairemizi gezdiremiyoruz. Hak sahiplerimiz nasıl bir sitede, evde oturacağını merak ediyor haklı olarak. Bunun için görseller ve tanıtım materyalleri hazırlıyoruz. Bunları en kısa süre içerisinde belediyemizin resmi web sitesi ve belediyemize ait sosyal medya adreslerinde paylaşacağız. Proje tamamlandığında ilçemiz güzel, konforlu ve yoğun talep gören bir alana sahip olacak" diye konuştu.

TOKİ tarafından Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen projede binaların genel özelliklerinden bazıları ise şunlar: Çift asansör, her katta kat servisi odaları, her katta yangın çıkış kapıları ve merdivenleri, her katta yangın dolabı, koridorlar mermer kaplamalı, merdivenler alüminyum korkuluklu, her katta harekete duyarlı sensörlü aydınlatma, her katta yangın alarm kornası, merkezi ısıtma sistemi, binaların ortak kullanım koridorlarında çöp şutları.

Hak sahiplerinin içerisinde mutlu bir yaşam sürmesi için konforlu bir alanın oluşturulduğu dairelerin genel özellikleri ise şunlar: Çelik kapı, seramik kaplı giriş holü ve mutfak, ortak duvarlarda yeni nesil ses yalıtım sıvası, yer döşemelerinde ses yalıtım şiltesi, daire içi odalar laminat parke ve geniş süpürgelik, oda içi kapılar zemine uygun renkte MDF kaplamalı ve camlı, salon pencereleri PVC çift kanatlı çift açılır ve boydan ahşap görünümlü, pencereler ahşap görünümlü sinerji cam ( 4+16+4), ocak, mutfak ve banyo sıcak suyu bağımsız kombi, her daireye bağımsız doğalgaz tesisatı çekili, gömme balkon, yangın algılama sensörü, ortak duvarlarda yeni nesil ses yalıtım sıvası, mutfak aspiratör bacası galvaniz kaplamalı, mutfak dolapları high gloss kaplama ve stoperli, kalorifer peteklerinde kalorimetre, mutfak tezgahı laminat olup, yerler seramik kaplama, duvarlar fayans kaplı, banyo ve tuvaletlerde ıslak hacim asma tavan, banyo peteklerinde havlupan, 3+1 dairede 2 banyo 2 tuvalet ve 1 bağımsız tuvalet, 2+1 dairede 2 banyo 2 tuvalet