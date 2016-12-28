  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Yüreğir Belediyesi’nden Spor Tesisi Atağı

» »
Yüreğir Belediyesi’nden Spor Tesisi Atağı
Yüreğir Belediyesi gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla her bölgeye spor tesisi yapıyor.

Yüreğir Belediyesi gençlerin spor yapmalarını sağlamak amacıyla her bölgeye spor tesisi yapıyor. Amaçlarının gençlerin spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Hedefimiz gençlerimizin yarışmacı olmaları değil, spor ahlakıyla yetişmiş eğitimli nesiller, bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır" dedi.

Yüreğir Belediyespor Futbol Kulübü Amatör 1. Küme, U17 ve U15 liglerinde başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Başkan Çelikcan, "Amatör spor kulübümüz 2015/2016 sezonunda grubunda şampiyon olarak 1. Amatör kümeye terfi etmiştir. Takımımız 1. Amatör Küme'de şampiyon olma yolunda ilerlemektedir. Yapılan maçlar sonunda takımımız 9 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunda liderliğini sürdürmektedir.

U15 ve U17 ligi grubunda her yıl olduğu gibi alt yapıdan yetişen sporcularımız ile ligde playoff yolunda mücadelelerini sürdürmektedir. U11, U13, U14, U16 ve U19 ligleri ise Ocak ayı sonunda başlayacaktır. Takımlarımızın hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Yüreğir tesislerle donatıldı

Yüreğirli vatandaşların spor yapmaları amacıyla Yüreğir'e 8 adet spor tesisi yaptıklarını belirten Başkan Çelikcan "Sarıçam, PTT Evleri 2 adet, Levent, Çamlıbel, Camili, Solaklı, Doğankent Mahalleleri Spor tesisleri tamamlandı.

Akpınar, Çağırkanlı (Tanrıverdi) Spor Tesisleri yapımı devam ediyor. Yavuzlar Yakapınar ve Belören mahalllerimize Spor Tesisleri yapımı önümüzdeki günlerde başlayacaktır" dedi.

Yüreğir Belediyesi’nden Spor Tesisi Atağı

Yüreğir Belediyesi’nden Spor Tesisi Atağı

Yüreğir Belediyesi’nden Spor Tesisi Atağı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • “Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Eflani, Turizmden Umutlu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Burhaniye’ De Banka Müdürlerinin Üniversite İşbirliği28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Saski İçmesuyu Ağını Genişletiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Elektrik Tellerine Dizilen Güvercinler Notaları Andırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Yeni Genel Sekreter Barçın, Basın Mensupları İle Tanıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti