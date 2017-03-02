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Yüreğir’de Parklar Yenileniyor

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Yüreğir’de Parklar Yenileniyor
Yüreğir Belediyesi yeni park çalışmalarını sürdürürken ekipler de ilçede bulunan parkların bakımını yaparak yaza hazırlıyor.

Yüreğir Belediyesi yeni park çalışmalarını sürdürürken ekipler de ilçede bulunan parkların bakımını yaparak yaza hazırlıyor.

Yüreğir'in en büyük parkı kültür parkı hizmete açan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bir diğer park hizmeti olarak 54 dönüm alan üzerine yapılan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı" inşaatının da hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Yüreğir'i parklarla donattıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Seyhan Nehri kıyısında bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 87 bin 500 m2 ve büyükşehir belediyesinden alınan 34 bin 500 m2 olmak üzere toplam 122 bin m2 alanın Yüreğir Belediyesi'ne devir işlemi gerçekleştirildi. Bu alanı da vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Adana'da ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adanalı vatandaşlarımız dinlenmek ve ferahlamak için artık Yüreğir'e akın edecek" dedi.

Yeşil alanları 4 kat artırdık

Mevcuttaki parkların, spor tesislerin yenilendiğini ve bakımlarının sürekli yapıldığını belirten Başkan Çelikcan, "2009 yılından bu yana 28 yeni park yaptık. 46 parkımızı ise revize ettik. Toplamda 146 parkımız var. Yenileri yapmaya devam ediyoruz.İlçemizde yeşil alanı 4 kat artırdık. Çocuk parkları, dinlenme alanlarına, okullarımıza, camilerimize, sağlık ocaklarımıza kompozit bank, kamelya, oyun grupları dağıttık. Parklarımızın içerisine spor aletleri koyarak vatandaşlarımızın bulundukları ortamda spor yapmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yüreğirli vatandaşların nefes alacağı yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "2009 yılından bu yana ilçede yeşil alanları her gün çoğaltıyoruz. Vatandaşlarımıza ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yeni alanlar açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüreğir’de Parklar Yenileniyor

Yüreğir’de Parklar Yenileniyor

Yüreğir’de Parklar Yenileniyor

Yüreğir’de Parklar Yenileniyor

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