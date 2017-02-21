Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

Yüreğir Belediyesi, TOKİ işbirliğiyle dar gelirli vatandaşlara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 600 adet konut inşa edilecek.

Yüreğir Belediyesi, TOKİ işbirliğiyle dar gelirli vatandaşlara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 600 adet konut inşa edilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde inşa edilecek konutların en kısa sürede ihalesinin yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde konut yapılacak yerin imar planlarının onayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile yapılan görüşmelerde hazırlanan projelerin kabul gördüğünü ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yüreğir Belediyesi olarak sosyal konut yapacak arsa olmadığı için parayla arsa aldıklarını belirten Başkan Çelikcan "Yüreğir'e yeni ve modern konutlar kazandırmak, vatandaşlara uygun şartlarda konut edinmelerini sağlamanın yanı sıra ruhsatsız yapılaşmanın da önüne geçmek amacıyla 2+1 ve 3+1 olmak üzere yaklaşık 600 adet sosyal konut yapacağız. Atakent Mahallesi'ne yapılan temalı parkın yanına yapacağımız konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza vereceğiz. Yapacağımız konutların içerisinde sosyal ve kültürel tesislerimiz de olacaktır" şeklinde konuştu.

Havutlu Mahallesi'ne yapılacak olan sosyal konutlarla ilgili çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirten Çelikcan, "TOKİ ile yapılan görüşmeler sonucunda dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 280 adet sosyal konut projesini başlatmış bulunmaktayız. Bununla ilgili yüklenici firmaya yer tahsisi yapıldı ve inşaatlar yakında başlayacaktır" dedi.