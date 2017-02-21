  • BIST 88.946
  • Altın 143,279
  • Dolar 3,6236
  • Euro 3,8160
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

» »
Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak
Yüreğir Belediyesi, TOKİ işbirliğiyle dar gelirli vatandaşlara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 600 adet konut inşa edilecek.

Yüreğir Belediyesi, TOKİ işbirliğiyle dar gelirli vatandaşlara yönelik Atakent Mahallesi'nde yaklaşık 600 adet konut inşa edilecek.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde inşa edilecek konutların en kısa sürede ihalesinin yapılacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde konut yapılacak yerin imar planlarının onayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile yapılan görüşmelerde hazırlanan projelerin kabul gördüğünü ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yüreğir Belediyesi olarak sosyal konut yapacak arsa olmadığı için parayla arsa aldıklarını belirten Başkan Çelikcan "Yüreğir'e yeni ve modern konutlar kazandırmak, vatandaşlara uygun şartlarda konut edinmelerini sağlamanın yanı sıra ruhsatsız yapılaşmanın da önüne geçmek amacıyla 2+1 ve 3+1 olmak üzere yaklaşık 600 adet sosyal konut yapacağız. Atakent Mahallesi'ne yapılan temalı parkın yanına yapacağımız konutları uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza vereceğiz. Yapacağımız konutların içerisinde sosyal ve kültürel tesislerimiz de olacaktır" şeklinde konuştu.

Havutlu Mahallesi'ne yapılacak olan sosyal konutlarla ilgili çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirten Çelikcan, "TOKİ ile yapılan görüşmeler sonucunda dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 280 adet sosyal konut projesini başlatmış bulunmaktayız. Bununla ilgili yüklenici firmaya yer tahsisi yapıldı ve inşaatlar yakında başlayacaktır" dedi.

Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Tunuslu Turizmciler Samsun’da21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Başkan Albayrak’tan Taziye Mesajı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Halk Oyunları İl Yarışması Sona Erdi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Birecik’te Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Ve Yeni Anayasa Değişikliği Anlatıldı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Fındık Destek Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Kalp Sağlığı Söyleşisi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Sanayi Bölgesine Alt Geçit21 Şubat 2017 Salı 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti