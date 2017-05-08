  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

Yüreğirli Aşçılar Paris’te

» »
Yüreğirli Aşçılar Paris’te
Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde aşçılık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler Paris'e giderek aşçılıkla ilgili çalışmaları ve örnekleri...

Yüreğir Belediyesi kültür evlerinde aşçılık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenler Paris'e giderek aşçılıkla ilgili çalışmaları ve örnekleri yerinde gördüler.

AB Projesi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e giden öğrenciler hem yemek kültürü ile araştırmalar yaptılar, hem de tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Ekipte Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir, öğretmenler ve öğrenciler dahil 10 kişi yer aldı. Heyet 4 gün boyunca Paris'te çeşitli yerlerde araştırma yaptılar.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hizmete açılan kültür evleriyle Yüreğirli vatandaşların önünün açıldığını belirterek, "Adana'nın dışına dahi çıkamayan vatandaşlarımız kültür evlerimizde verdiğimiz eğitimler sayesinde dünyanın en fazla turist çeken ve dünya mutfak sanatının doğduğu Paris'e gidip gezebiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin önemli yerlerine geziler de düzenliyoruz" dedi.

Gençlerin mutfakla ilgili araştırma yapma imkanı bulduklarını söyleyen Çelikcan, "En önemlisi ise Adana ve Türkiye dışına çıkarak dünya görüşlerini değiştirme fırsatı yakaladılar. Yüreğir Belediyesi kültür evlerinden aldıkları sertifika ile hem yurt içinde hem yurt dışında iş başvurusu yapabiliyorlar. Böylece gençlerimizin önünü açıyoruz, onların iş bulmalarında yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Yüreğirli Aşçılar Paris’te

Yüreğirli Aşçılar Paris’te

Yüreğirli Aşçılar Paris’te

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevreci Yatırımların Meyvesi Toplanıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Ilıcalı’dan İha’ya Ziyaret08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Esogü Mezunları “Mezunlar Pilavı 2017”de Bir Araya Geldi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Bando Ve Ciğer Festivali Başlıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Eğitim Bir-sen Anneleri Unutmadı08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Hakkari Evi Kente Renk Katıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Trafik Cezasına Sevinen Adama Plaket08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Üniversiteli Gençlerden Magiad’a Teşekkür08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Ktü’de Radyoloji Eğitim Semineri Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti