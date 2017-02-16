Yüreğirli Engellilerin Avusturya Gezisi

Avusturya'nın Judenburg kentindeki Simultania Engelli Derneği'ne ziyarete giden Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören üç engelli...

Avusturya'nın Judenburg kentindeki Simultania Engelli Derneği'ne ziyarete giden Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören üç engelli öğrenci Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ı makamında ziyaret edip teşekkür ettiler.

Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören üç engelli öğrenci Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışma ziyareti kapsamında Avusturya'nın Judenburg şehrinde Simultania Engelli Derneği'nde kendileri gibi engelli arkadaşları ile buluştu.

Müzik, resim, el sanatları çalışmaları, mesleki ve kişisel gelişim ve toplumsal yaşam için sosyal iletişim, katılım çalışmaları ile faaliyet gösteren dernekte engelli arkadaşları ile bir araya gelen Yüreğirli engelli gençler yaşadıkları farklı deneyim için Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelikcan Yüreğir'de engelsiz bir yaşam için mücadele ettiklerini ve bu kapsamda çok etkin bir çalışma temposu içinde olduklarını vurguladı. Adana'da ilk Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiren bir belediye olarak engelli bireylerin evlerde kapalı kalmalarının önüne geçecek adımlar attıklarını belirten Başkan Çelikcan, "Sevgiye Engel Yok sloganımızla ilçemizde engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata dahil etmek için çok önemli adımlar attık. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırma hedefi doğrultusunda projeler hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu hedef kapsamında arkadaşlarımız Avusturya'da Simultania Derneğine bir ziyaret gerçekleştirerek çalışmalara katılmış orada yapılan çalışmaların Yüreğir'e aktarılması konusunda işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Yüreğir Belediyesi olarak üç engelli gencimizi ilçe sınırlarının ötesinde ülke sınırlarını da aşarak farklı bir deneyim yaşamalarına öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.