Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Göçmenler Sahil Güvenlik Uçağından Kaçamadı

İzmir'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 38 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 38 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Seferihisar ilçesi Sığacık önlerinde Sahil Güvenlik uçağı tarafından hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Söz konusu lastik bota operasyon düzenleyen ekipler, bot içerinde bulunan 15 erkek, 15 kadın, 8 çocuk olmak üzere toplam 38 Suriye uyruklu göçmen yakaladı.