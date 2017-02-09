Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalanan Fetö Üyesi Akademisyenlere Yardım Edenler Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanan akademisyen ve eşine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yunanistan'a kaçarken yakalanan akademisyen ve eşine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi E.Ö. eşi T.Ö. ve şoförü G.A Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden G.A.'nın ortağı olduğu öğrenilen Ü.B. isimli şüpheli de Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan Ü.B.'nin verdiği ifadede, İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi E.Ö. eşi T.Ö. ve şoförü G.A.'nın Esenyurt'a bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir dairede saklandıklarını ve dairenin alt katında bulunan büfe müştemilatını kullandıklarını belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese yapılan baskında, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet diz üstü bilgisayarlar ile çok sayıda belge ele geçirilirken, büfeyi işleten S.A. ise gözaltına alındı.