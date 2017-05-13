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Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

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Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi
Alaplı İlçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla Ahmet Zeki Atalay ortaokulu özel...

Alaplı İlçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla Ahmet Zeki Atalay ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri ile birlikte etkinlik düzenledi.

KYK Alaplı Yurt Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ve özel eğitim sınıfı öğrencileri birlikte kahvaltı yaptı.Palyaço kıyafeti giyerek engelli öğrencilerle müzik eşliğinde eğlenen üniversite öğrencileri empati istasyonları kurarak engellileri anlamaya çalıştı.

Yurt Müdürü Erhan Yavaş, "10-16 mayıs Engelliler haftası dolayısıyla yurdumuzda bir dizi etkinlikler yaptık. Etkinliğimize Ahmet Zeki Atalay Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri de katıldı. Üniversite öğrencilerimizle minik öğrencilerimiz çok güzel vakit geçirdiler. Müzik eşliğinde eğlenerek birlikte oyunlar oynadılar.Ayrıca üniversite öğrencileri engellileri daha iyi anlaya bilmek için oluşturulan alanlarda empati yaptılar. Bu etkinliklere katılan öğrenciler yurt öğrencilerinin yağlı boya çalışmasıyla yaptıkları Şükür Ağaçına duygu ve düşüncelerini yazdılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben tüm öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

Yurt Öğrencileri Ve Engelli Öğrenciler Doyasıya Eğlendi

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