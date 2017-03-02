Yurtta Hava Durumu

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 17

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu 11

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