Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güney Doğu Anadolu ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Bursa: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11