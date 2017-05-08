  • BIST 93.928
  • Altın 139,910
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Yurtta Hava Durumu

» »
Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bingöl, Muş ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’un Yüksek Kesimlerine Mayıs Karı07 Mayıs 2017 Pazar 21:28
  • Şırnak’ta 3 Pkk’lı Teslim Oldu07 Mayıs 2017 Pazar 21:18
  • Geleceğin Kaşifleri Ödüllerini Aldı07 Mayıs 2017 Pazar 20:38
  • Aşık Dalgıçlar Yüzüğü Denizin Dibinde Taktı07 Mayıs 2017 Pazar 20:33
  • Abdullah Gül’ün Babası Yarın Toprağa Verilecek07 Mayıs 2017 Pazar 20:28
  • Altın Ok Sahiplerini Buldu07 Mayıs 2017 Pazar 20:08
  • 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babası Vefat Etti07 Mayıs 2017 Pazar 19:48
  • Beytüşşebap’ta Pkk Mühimmatı Ele Geçirildi07 Mayıs 2017 Pazar 19:13
  • 6 İle Elektrik Kesintisi Uyarısı07 Mayıs 2017 Pazar 19:03
  • Tokat’ta Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi07 Mayıs 2017 Pazar 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti