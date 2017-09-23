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Yurtta Hava Durumu

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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğu çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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