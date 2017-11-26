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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile Edirne'nin güney kesimleri ve zamanla Trakya'nın batısı ile Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek yağışların bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın Finike, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde İskenderun Körfezi'nde kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, il merkezi ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8

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