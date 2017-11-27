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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Adana, Mersin, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Edirne çevreleri, Denizli ve Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinin kuvvetli, merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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