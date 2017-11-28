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Yurtta Hava Durumu

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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat, Çorum, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Afyonkarahisar, Sivas, Tunceli, Bingöl, Çankırı, Çorum ve Isparta'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya, Mersin, Adana'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli 16

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar genellikle kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli 19

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 12

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