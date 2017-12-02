  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 11 °C

Yurtta Hava Durumu

» »
Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir, Aydın...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

Bursa: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 13

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Köşger; “Engelliler De Herkes Gibi Onurlu Bir Yaşamı Hak Ediyor”02 Aralık 2017 Cumartesi 07:23
  • Nazilli Belediyesi Yol Hamlelerine Devam Ediyor02 Aralık 2017 Cumartesi 07:23
  • Başkan Asya, "Hükümdarlık Değil, Hizmetkarlık Yapıyoruz"02 Aralık 2017 Cumartesi 01:23
  • İzmir Basınının Acı Kaybı02 Aralık 2017 Cumartesi 01:18
  • Psikoloji Ve Spor Arasındaki İlişki Anlatıldı02 Aralık 2017 Cumartesi 00:48
  • Üniversitede Bitkisel Drog Hammaddelerinin İlaç Sanayindeki Rolü Konuşuldu02 Aralık 2017 Cumartesi 00:13
  • Vali Zülkif Dağlı Halkı Dinleyecek02 Aralık 2017 Cumartesi 00:03
  • Şanlıurfa’da Bir Aylık Gösteri Ve Yürüyüş Yasağı01 Aralık 2017 Cuma 23:58
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Stk Temsilcileri Ve Kanaat Önderleriyle Buluştu01 Aralık 2017 Cuma 23:33
  • Moskova’da 100’den Fazla Uçuş İptal Edildi01 Aralık 2017 Cuma 22:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti