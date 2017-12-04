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Yurtta Hava Durumu

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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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