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Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars,...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta ve Malatya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu ve Giresun'un iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Antalya Körfezi, Doğu Akdeniz kıyıları ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Bursa: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 7

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

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