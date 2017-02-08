  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Yurtta Hava Durumu

» »
Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, K.Maraş, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 15

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremin Yaralarını Yap-boz İle Sarıyorlar08 Şubat 2017 Çarşamba 08:28
  • Çanakkale’yi Rahatlattı, Karadeniz İçin Uyardı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
  • 4 Yaşındaki Çocuk Eve Camdan Girmeye Kalkınca Demir Parmaklıklara Sıkıştı08 Şubat 2017 Çarşamba 08:13
  • Yurtta Hava Durumu08 Şubat 2017 Çarşamba 08:08
  • 15 Temmuz Kahramanları O Geceyi Anlattı07 Şubat 2017 Salı 23:53
  • Hayvanlarından Ayrılmak İstemediler07 Şubat 2017 Salı 21:43
  • Sefa Sirmen Tahliye Oldu, Coşkuyla Karşılandı07 Şubat 2017 Salı 18:18
  • 80’lik Dedeler Torunlarına Örnek Oluyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Hakkari Sgk’dan Vatandaşlara Müjde07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Rahatlatan Açıklama Geldi07 Şubat 2017 Salı 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti