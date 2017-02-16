Yurtta Hava Durumu

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara'nın kuzey kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Karaman, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 13

Antalya: Az bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6

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