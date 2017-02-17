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Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli

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Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gaziantep İl Müdürlüğü çalışanları ve yurtta kalan kız öğrenciler, topladıkları 2 tır dolusu yardım malzemesini sınır...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gaziantep İl Müdürlüğü çalışanları ve yurtta kalan kız öğrenciler, topladıkları 2 tır dolusu yardım malzemesini sınır ötesine gönderdi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen, Abdülkadir Güllüoğlu kız öğrenci yurdunda toplanan yardım malzemelerinin çalışanlarla ve öğrencilerle birlikte tırlara yüklenerek sınır ötesine doğru yola çıkartıldığını ifade etti. Topladıkları yardım malzemelerini AFAD İl Müdürlüğü aracılığıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Kölemen, "Bize en çok destek olan bu mağdur ve mazlum insanları yalnız bırakamazdık. Öğrencilerimiz, personellerimiz ve idarecilerimizle birlikte el birliği yaparak yardım topladık. Halepli kardeşlerimize yardımcı olmak niyetiyle gıda ağırlıklı olmak üzere 2 tır dolusu malzeme toplamış durumdayız. Bundan önce de oradaki askerlerimizin ve mazlum halkın ihtiyacını karşılamak üzere 7 tır yatak gönderdik. Bugün gönderdiklerimizle beraber 9 tır dolusu yardım malzemesi göndermiş olacağız. Bunların dışında İslahiye'deki kampta yaşayan Suriyeli kardeşlerimize de ikinci el kıyafetler topladık. Bunların hepsi kredi yurtlar kurumundaki öğrencilerimiz ve personelimizin katkılarıyla oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yardım malzemelerinin tırlara yüklenmesine yardım eden AFAD Gaziantep İl Müdürü Sinan Atakan ise yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, büyük bir titizlikle yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerden Suriye’ye Yardım Eli

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