Yürük: “Altınordu’nun İçme Suyu Dünya Standartlarında”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, Altınordu ilçesinin içme suyunun dünya standartlarında olduğunu...

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük, Altınordu ilçesinin içme suyunun dünya standartlarında olduğunu ve rahatlıkla içilebileceğini söyledi.

OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük yaptığı açıklamada Altınordu ilçe merkezine içme suyunun Topçam Barajı'ndan geldiğini belirterek, "Topçam Barajı'ndan gelen su Karapınar Mahallesi'nde bulunan içme suyu arıtma tesisinde dünya standartlarında arıtılarak isale hatları vesilesiyle şebeke hatlarına dağıtılıyor. Altınordu ilçesinin içme suyu dünya standartlarında arıtılarak, nüfusun yüzde 99'una arıtılmış içme suyu sağlanmaktadır. Kullanılan ve atık hale gelen kanalizasyon suları da Durugöl Mahallesi'nde bulunan atık su arıtma tesislerinde dünya standartlarında arıtılmaktadır" dedi.

OSKİ araçları dünyayı 88 kez turladı

Bugüne kadar Ordu genelinde bin 350 km içme suyu ve 107 km kanalizasyon hattı döşendiğini, yine il genelinde kuka aracı ile 70 bin 825 adet kanal temizleme çalışması yapıldığını da belirten Genel Müdür Yürük, "Nüfusun arttığı yaz ayları Ordu genelinde 17 adet su tankeri ile 8 bin 276 sefer de 308 bin 100 km yol yapılarak 137 bin 964 ton içme suyu taşınmıştır. Dünyanın çevresi 40 bin km olarak düşünülürse 308 bin 100 km ile OSKİ araçları dünyanın çevresini yaklaşık 8 kez dolaşmıştır" diye konuştu.

"İçme suları ve atık sular denetimimiz altında"

OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, şu bilgileri verdi: "Ordu genelinde toplam 40 adet aktif arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerin 23 adedi içme suyu, 17 adedi atık su arıtma tesisi olarak hizmet vermektedir. Tesislerimizdeki son sistem laboratuvarlarımızda içme suyu ve atık suların numuneleri tahlil edilerek günlük, haftalık ve aylık sürekli denetimi yapılarak rutin olarak kontrol edilmektedir. Ordu genelinde 620 adet depomuzun tamamından şebekelerimize klorlanmış içme suyu verilmektedir. Köyden mahalleye dönüşen 480 adet mahallemizin tamamına klorlanmış içme suyu verilmektedir."