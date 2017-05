Yürüme Engelli Sporcu Gencin Tekerlekli Sandalyesini Çaldılar

Fatih'te, doğuştan yürüme engelli sporcu bir gencin tekerlekli sandalyesinin çalınma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih'te, doğuştan yürüme engelli sporcu bir gencin tekerlekli sandalyesinin çalınma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tekerlekli sandalyesinin, eli ayağı olduğunu ifade genç, "Arabam benim her şeyim olmuştu. Kolumu kanadımı kırdılar" dedi.

Alınan bilgilere göre, Fatih'te bulunan bir vücut geliştirme salonuna geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde günlük programını uygulamaya gelen Rıdvan Uçaş isimli yürüme engelli genç, tekerlekli sandalyesini her zaman olduğu gibi kapıda bırakarak salona girdi. Salonun alt katına inerek günlük programını tamamlayan engelli genç, salondan ayrılmak için tekrar üst kata çıktı. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra salondan çıkan Uçaş, tekerlekli sandalyesini bıraktığı yerde göremeyince şoku yaşadı. Salon çalışanlarının da yardımıyla tekerlekli sandalyesini arayan gencin yaşadığı şok, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince daha da arttı. Kameraya yansıyan görüntülerde, 2 çocuğun kapı önündeki tekerlekli sandalye ile önce bir süre oynadığı, daha sonra da engelli sandalyeyle beraber kayıplara karıştığı görülüyordu. Engelli gence yardım eli, kendisini uzun zamandır tanıyan salon sahibi Mehmet Sur'dan geldi. Engel tanımayan genç Rıdvan'a salonda ücretsiz spor yapma imkanı sunan Sur, çalınan tekerlekli sandalyenin yenisini de kendisinin alacağını söyledi.

"Arabam benim her şeyim olmuştu"

Doğuştan yürüme engelli olduğunu söyleyen Rıdvan Uçaş, tekerlekli sandalyesinin her şeyi olduğunu ifade ederek, "Ben yine her zamanki gibi spora geldim. Aşağı indim, sporumu yaptım, sandalyem her zamanki gibi kapıda duruyordu. Sporumu yaptım, çıktım, baktım. Önce şaka yapıyorlar sandım, hani olur ya. Sonra birkaç dakika sonra şaka olmadığını anladım. Salonun sahibine haber verdim. Mehmet Ağabey geldi, kamera görüntülerine baktık, orada çalındığını fark ettik. Baya bir şok olduk zaten o an. Doğuştan engelliyim. Bizim ailede zaten genetik bu. Biz 5 kardeşiz, 5 kardeşin 4'ü aynı engeli taşıyoruz. Arabam 5 senedir bendeydi. Arabam benim her şeyim olmuştu. Spora gidip gelebiliyordum. Galatasaraylıyım, Galatasaray'ın maçlarına rahat bir şekilde gidebiliyordum. Araba elim ayağımdı. O yüzden böyle biraz kolumu kanadımı kırdılar gibi oldu" dedi.

"Sanki benim bacağımı kestiler"

Uzun süredir bir spor kulübünde basketbol oynadığını ifade eden Uçaş, vücut geliştirme sporuna başladıktan sonra, kendisini uzun süredir tanıyan Mehmet Sur'un özel davetiyle spora bu salonda devam ettiğini ve bütün spor masraflarının Sur tarafından karşılandığını anlatırken, salon sahibi Sur ise hırsızlık mağduru engelli gence bir kez daha yardım elini uzattı. Mehmet Sur, önemli bir çağrıda bulunarak, "Rıdvan kardeşimiz bizim en özel üyelerimizdendir. Yaşadığı olay beni de çok üzdü. Sanki benim bacağımı kesip gittiler. Rıdvan hiç merak etmesin, ona en uygun arabayı ben alacağım. Bir daha çalınırsa, bir daha alacağım. Lütfen, engelli gençlerimize yardımcı olalım. Böyle olaylar yaşanmasın" diye konuştu.

Öte yandan, tekerlekli sandalye hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, ilk olarak Rıdvan Ataş'ın spor yapmak üzere salona girdiği ve daha sonra alt kata doğru yöneldiği görülüyor. Ataş'ın salona girmesinin üzerinden yaklaşık 1 buçuk saat sonra kameranın görüş açısına giren 2 çocuk, engelli gencin kapı önünde duran tekerlekli sandalyesiyle önce bir süre oynuyor, sonra sandalyeyi hareket halinde bırakarak kameranın görüş açısından çıkıyor. Görüntülere son olarak, bir süre içeriyi gözetleyen çocuklardan birinin tekerlekli sandalyeyi iterek götürdüğü anlar yansıyor.

