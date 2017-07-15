Yürüyüş Sırasında Üzerine Bayrak Örterek Yere Yattı

Halkın, 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti için Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında yere yatarak üzerine...

Halkın, 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti için Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında yere yatarak üzerine Türk bayrağı örten vatandaş dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde şehitler anılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri için ellerinde bayraklarla Beylerbeyi'nden yola çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında üzerinde Türk bayrağı örtülü yerde yatan şahıs dikkat çekti. Darbe girişimini bu şekilde protesto eden vatandaş kalabalığın içinde kayboldu.