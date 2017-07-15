Yürüyüşte Fetullah Gülen’in Boynuna Urgan Geçirilen Kuklası Dikkat Çekti

Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri için Beylerbeyi'nden yola çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.

Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri için Beylerbeyi'nden yola çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü. Yürüyüşte bir vatandaşın yaptığı, elleri zincirli, boynuna urgan geçirilen Fetullah Gülen kuklası dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde şehitler anılıyor. Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri için ellerinde bayraklarla Beylerbeyi'nden yola çıkarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi altında vatandaşlar, üst aramasının ardından köprüye alındı.

Yürüyüşe gelen vatandaşlardan birinin yanında sürükleyerek getirdiği Fetullah Gülen kuklası ise dikkat çekti. Boynuna urgan geçirilmiş, elleri zincirlenmiş terör örgütü başı Fetullah Gülen'in kuklasıyla vatandaşlar darbe girişimini protesto etti.

Kuklayı yapan vatandaş, "İzin verirlerse köprüye çıkaracağız, güvenlik noktasına bağlı. İnsanlar sadece bayrak sallayarak içini boşaltamıyor. Böyle simgesel şeyler istiyorlar, ellerinden gelip yapamayanlar da var mesela. Hiç olmazsa rahatlıyoruz bunu görünce. Bakalım alabilirsek bunu içeri, belki köprüde sallandırırız" şeklinde konuştu.