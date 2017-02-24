Yusuf Güney Neoplus’a Geliyor

Ünlü popçu Yusuf Güney, Eskişehir'deki Neoplus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde sevenleri ile bir araya gelecek.

Ünlü popçu Yusuf Güney, Eskişehir'deki Neoplus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde sevenleri ile bir araya gelecek.

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, 25 Şubat saat 15.00'da pop müziğinin sevilen ismi Yusuf Güney'i ağırlayacak. NeoPlus'ta sevenleri ile buluşacak olan ünlü sanatçı, sevilen parçalarını seslendirdikten sonra hayranlarıyla buluşup imza dağıtacak. Vatandaşlar, "Kaptan, Heder Oldum Aşkına, Kördüğüm, Hadi Aşkım" parçaları ile gönülleri kazanan sanatçı ile keyifli dakikalar geçirecek.