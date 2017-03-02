Yusuf Şimşek: "3 Puan İçin Hareket Edeceğiz"

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, 3 puanı almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Recep Kılıç ve Bilgen Süngü, düzenledikleri basın toplantısında Manisa maçı hazırlıkları için açıklamalarda bulundu. Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, "Geçtiğimiz hafta taraftarlarımızın yapmış oldukları tribün şovundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu esnada Balıkesir'in göstermiş olduğu misafirperverliği de hoşumuza gitmediği için eleştiriyoruz. Bu hafta da taraftarımızın müthiş desteğine ihtiyacımız var. Bayanları ve Balıkesir maçında ceza almayan herkesin maça gidiş gelişini ücretsiz olarak kulüp tarafından karşılıyoruz. Bize gösterecekleri destekten ötürü de şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

Şimşek: "3 puan için hareket edeceğiz"

Teknik Direktör Yusuf Şimşek ise, "Geldiğimizde Balıkesir'e yenilmiş, biraz sıkıntılı bir ekip vardı. Geldiğimiz gün futbolcularla birebir ve takım halinde konuşmaya çalıştık. Bu maçın geçtiğini ve önümüzde daha çok maçların olduğunu anlatmaya çalıştık. Sağ olsunlar antrenmanlardaki ve antrenman dışındaki konuşmalarımızın bize faydası oldu. Bir değişiklik yaparak takımımızı tesisler yerine otelde kampa aldık ve maça 2 gün kala bu kampı başlattık. 2 gün önce almamızın nedeni de futbolcuları daha iyi tanımamız ve birebir sohbet imkanı bulabilmemizdi. Rakiple ilgili analizlerimizi ve kendi analizlerimizi yaptık. Neticede ilk 20-25 dakikası iyi olmayan sonrası iyi olan bir Bandırmaspor seyrettik. Bir hafta öncesinde 5 gol yemiş bir takımın bir hafta sonrasında 4 atması gerçekten güzel bir olay. Belediye başkanımız, kaymakamımız maçtan önce gelip bize destek verdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizleri, kendilerini ve Bandırma'yı mahcup etmediler. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi bu zor günümüzde desteklediler. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarımızı Manisa'ya davet etmeleri gerçekten güzel bir organizasyon. İnşallah onlar da bizi Manisa'da yalnız bırakmazlar ve istediğimiz üç puanı almak için hareket edeceğiz" dedi.

Basın toplantısının ardından takımın başında antrenmana çıkan Teknik Direktör Şimşek, Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.