Yusuf Ziya Yüce: Halkla İlişkiler Sadece Organizasyon Yapmak Değildir

Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulunda "Halkla İlişkiler ve iş deneyimleri" konulu seminer düzenlendi.

Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulunda "Halkla İlişkiler ve iş deneyimleri" konulu seminer düzenlendi.

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Uzmanı Yusuf Ziya Yüce, halkla ilişkilerin sadece organizasyon yapmak olmadığını dile getirdi.

Yüce, "Günümüzde Halkla ilişkilere müşteri ilişkileri, anketörlük olarak bakmak yanlış bir algıdır. Bu mesleği lokanta, restaurant gibi yerlerdeki yer göstericilik yada müşteri çekme eylemi gibi görmemeliyiz. Halka ilişkiler ekip işidir, vitrindir, günümüzde son derece önemli strateji mesleğidir" dedi.

Yüce, "Bir işletmenin,kurumun bağlantı kurduğu yada kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonuna Halkla ilişkiler denir.Algı yönetmek,lider iletişimlerinde bulunmak,vitrin sözcülüğü yapmak ikna ve retorik algı kavramlarını yaratabilmek ve en önemlisi çalıştığı kurumun medya planlamasını yapmak bu mesleğin en ince ayrıntılarıdır ve olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)