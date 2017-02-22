Yusufeli’nde Sokak Kütüphanesi Kuruldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Belediyesi tarafından sokak kütüphanesi kuruldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Belediyesi tarafından sokak kütüphanesi kuruldu.

Yusufeli Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'nde kurulan ve 24 saat hizmet verecek olan Sokak Kütüphanesi, özel bir çalışmayla yöresel mimariye uygun bir şekilde dizayn edildi. Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, okumayı teşvik etmek, farklı türdeki kitaplarla okurları buluşturmak ve kitapların daha kolay ve ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla sokak kütüphanesini hizmete açtı.

Yusufeli Belediye Meclisi, Yusufeli'nin Öğdem Köyünden olan eski Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın isminin sokak kütüphanesine verilmesine oy birliği ile karar verdi.