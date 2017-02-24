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yusufziyayilmaz.com.tr'nin süresi doldu, ulaşım kesildi

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yusufziyayilmaz.com.tr'nin süresi doldu, ulaşım kesildi
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın resmi internet sayfası olan 'yusufziyayilmaz.com.tr' adlı internet adresinin domain süresi doldu. Başkan Yılmaz'ın siteyi açtırabilmesi için kendi isminin patentini alması ve başvuru yapması gerekiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın resmi internet sitesi olan 'yusufziyayilmaz.com.tr' adlı internet sitesinin kullanım süresi olan 'domain süresi' doldu. Siteye şu anda girilemiyor ve siteye tıklandığında 'Duraklatılmıştır' ifadesi yer alıyor. İnternet adresi 'com.tr' statüsünde olduğu için gerçek ve tüzel kişilerin internet siteleri kullanım sürelerini uzatmaları için farklı işlemler uygulanıyor.

Ticari şirketlerden alan adı için ticari kayıtlarına yönelik belgeler istenirken, şahıslara yönelik internet adreslerinde Türk Patent Enstitüsü'den alınmış marka tescil belgesi yada marka başvuru belgesi, marka sahibi şahıs ise kimlik fotokobisi isteniyor. Domain adı ile marka tescil belgesindeki isimle birerbir aynı olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın internet sitesini açtırması için kendi isminin patentini alması ve gerekli işlemleri yaptırması gerekiyor.

E. Caner CABBAR / Özel Haber

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