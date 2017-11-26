Yüz kızartan Kuransız ‘Müslümanlık’

Konumuza girmeden önce sevindirici bir haber; hava saldırıları, kolera salgınları, açlık sonucu ölüme mahküm edilen, adeta soykırıma uğrayan Yemen’e girişi 19 gündür abluka altında tutan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 82 yardım gemisi ve uçağın ülkeye girişine izin verdiğini Suudi Arabistan Resmi TV tarafından duyurdu.

İSLAM SIRALAMASINDA MÜSLÜMAN ÜLKE YOK

Türk’e, Arap’a, İran’a göre Müslümanlık olmaz, Kuran’a göre olur. Şanı Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirip, yasaklarından kaçınmaktır Müslümanlık.

İslam konusunda uzman olanlar, Kuran’da yer alan İslâmî ölçüleri bir endekse tabi tutarak, dünyanın 208 ülkesi arasında yapılan bir karşılaştırma sonunda İslami ideallere en çok uyan, İslam’ın emirlerine uygun toplum yapısı oluşturabilen ülkeleri belirledi.

Sadece Türkiye’nin değil; tüm Müslümanların yüzüzünü kızartan İslam’a uygunluk sıralaması ortaya çıktı. İslamiyet’in öne çıkardığı idealleri yerine getiren ülkeler arasında Türkiye 103. sırada yer alırken, Suudi Arabistan Müslüman Ülkeler arasında son sırada; tüm dünyada ise 131. sırada yer aldı. İlk 40’a hiçbir Müslüman ülke giremedi.

Nüfusunun yarısına yakını kendisini hiçbir dine mensup görmeyenlerden, yine yarısına yakını Hristiyan ve kalanların Müslüman ve yerel dinlerden oluşan Yeni Zelanda ve Hristiyan İrlanda İslam’’a uygunluk sıralamasında ilk sırada yer aldı. Lüksemburg, Belçika, İsveç, Danimarka, İngiltere, Norveç gibi Batılı ülkeler ilk 10’a girerek, İslam’a uygunluk konusunda Müslümanlara fark attılar.

Kur’an-ı Kerim ideallerine uygun yaşama kıstasına en az uyan ülkenin Suudi Arabistan olduğu ortaya çıktı. Araştırmacı grubun başkanlığını yapan İranlı Profesör Hossein Askari İslam’ın temel değerlerinin şeriat kuralları ve dine dayalı yönetimler olmadığını söyledi.

AKİF YILLAR ÖNCE TESPİT ETMİŞTİ

Mehmet Akif ERSOY, Avrupa'ya gider, oraları gözlemler ve geldiğinde ''Ne gördün, oralar nasıl?'' diye sorulunca;

-”İşleri var dinimiz gibi, dinleri var işimiz gibi…

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile…

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!” der.

Kimse tehlikenin farkında değil; korkunç bir durum; İslamiyet olmasa da Müslümanlık tehlikede. Müslümanlık dejenerasyon sonucu nefes alamıyor, adeta boğuluyor. ‘Kurbağa Teorisi’nde; suyun azar azar ısıtılarak kurbağanın pişmesi sağlandığı gibi; Müslümanlık yok ediliyor.

Tüm peygamberlere gönderilen din İslamiyet’tir. Şanı Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, emir ve yasaklarına inanan ve uyan herkes amelince (yaptıklarına göre) Cennete gidecektir.İslam Müslümanlardan ibaret değildir. Müslüman olmayan, ancak yukardaki şartlara haizse, Elektriği bulan Thomas Edison da Cennete gidecektir.

Kul Hakkı (haram) yenilen, komşusu açken tok yatılan, haksızlık karşısında susulan, haklının hakkını alamadığı, haksızın cezalandırılamadığı, adaletin sağlanamadığı, çocuk yaşındakilerin bile uyuşturucu kullandığı, fuhuş yaptığı, zina ve tecavüzlerin yaygınlaştığı ülkeler belki bir şekilde ‘dindarlaşabilir’ ancak asla Müslümanlaşamaz, İslamlaşamaz. Mısır’da sözde Müslümanların camiye saldırarak namaz kılan 305 kişiyi öldürmesinin sebebi araştırmada da ortaya çıktığı gibi; İslam’ın emir ve yasaklarına uyulmamasıdır. Sorun İslam’da değil; İslam’’la alakası olmayan sözde Müslümanlardadır.