Yüzde Yüz Yerli Kule Vinç ‘Rte 6512’ Dünyaya Açılacak

Kule vinç sektörünün devlerinden Bemtaş yüzde 100 yerli kule vinç üretimine başladı.

Kule vinç sektörünün devlerinden Bemtaş yüzde 100 yerli kule vinç üretimine başladı. Bemtaş yerli yatırımcıların gözdesi olacak RTE 6512 markasını dünya pazarına sürmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretime dikkat çeken çağrısının ardından, firmalar yerli üretim yarışına girdi. 2008 yılından bu yana savunma sanayi başta olmak üzere, bilişim, enerji, sanayi ve iletişim gibi alanlarda yerli üretime geçilerek milli projelere ağırlık verildi. Bu projelere bir yenisini de kule vinç sektörünün devlerinden Bemtaş ekledi. Milli sorumluluk bilinci ile yüzde 100 yerli kule vinç üretmeye karar verdiklerini belirten Bemtaş Kule Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Candar Can, "Markamız için en büyük hedefim, projesinden en ufak vidasına kadar yüzde 100 yerli bir kule vinci dünya pazarına sokmaktı. Bunu da ilk ürünümüz Bemtaş "RTE 6512'yi üreterek başardık. Cumhurbaşkanımızın milli projelere olan hassasiyeti biliniyor, bende bu konuda üzerime düşeni yapmak istedim. Türkiye'de kule vinç sektöründe çok sayıda büyük firma mevcut. Ama Avrupa teknolojisi ile üretilmiş ve yüzde yüz yerli bir marka olmamız en büyük avantajlarımızdan bir tanesi olacak. Aynı zamanda ülkemizde yerli makine imalatı bir ivme kazanmış durumda. Bizler de bu çarkın bir dişlisi olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Fiyat politikası ile yatırımcının gözdesi olacak"

Bemtaş Kule Vinç'in yerli markasını dünya pazarına sürmeyi hedeflediklerini ifade eden Fatih Candar Can, "Sektörde 30 yıllık bir geçmişimiz var. 2015'te Portekizli Soima'nın yüzde 49 hissesini satın aldığımızda sektörümüzde önemli başarılara imza attık. Şimdi ürettiğimiz yerli kule vinç markamızla daithal kule vinç fiyatlarına göre hem maliyet avantajı hem de sabit fiyat avantajı sağlayacağız. Öte yandan son 5 yıla baktığımızda her geçen yıl ticaret hacmimizin arttığını görüyoruz. Sadece Cezayir'e 12 kule vinç satışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Erbil'e 3 adet, İran ve Gürcistan'a 2'şer adet satış gerçekleştirdik. Ve şu anda Cezayir piyasasında çok tanınan ve bilinen bir firma haline geldik. Bundan sonra artık ülkemizin kendi ürünlerini de buralarda göreceğiz" diye konuştu.