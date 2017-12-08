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Yüzlerce Yıllık Geleneksel Yöntemle Zeytinyağı Sabunu Üretiliyor

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Yüzlerce Yıllık Geleneksel Yöntemle Zeytinyağı Sabunu Üretiliyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemle zeytinyağı sabunları üretiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemle zeytinyağı sabunları üretiliyor.

Bölgede üretilen yüksek asit zeytinyağları özel kazanlarda kostik ve su ile kaynatılıp sabun hamuru elde ediliyor. Elde edilen bu hamur daha sonra özel kalıplara dökülerek bir gün bekletiliyor ve kuruması sağlanıyor. Daha sonra özel bıçaklar ile kesilen taze sabunlar 24 saat dinlendirildikten sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor.

Sabuh üreticisi Meriç İldiz çocukluğundan bu yana sabun yaptığını son 10 yıldan bu yana ise atölyesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemler ile zeytinyağı sabunu ürettiğini ifade etti. İldiz "Ben küçük yaştan bu yana bu sabunu yapıyorum ama baya bir müddet ara verdim. Ondan sonra tekrar bu işe döndük. 10 seneden bu yana devam ediyoruz. Bu sabunun özelliği nedir? Her şeyden önce zeytinyağı olması şart. Kullanım açısından da, temizleme açısından da en iyisi zeytinyağı sabunu. Zeytinyağı sabunu geleneksel, doğal, organik, denilen her şey bunun içinde. Bu sabun özellikle temizliğine dikkat eden, hijyene önem verenlerin kullandığı bir sabundur" dedi. İçinde katkı maddesi olmayan, çeşitli yağlar ve hayvansal yağlar ile yapılan bir sabun değildir" dedi.

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