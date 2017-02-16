Yüzme Türkiye Birinciliği

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da düzenlenen "Okullar arası Yüzme Gençler Bölge Yarışmalarında, Özel Sanko Okulları...

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da düzenlenen "Okullar arası Yüzme Gençler Bölge Yarışmalarında, Özel Sanko Okulları öğrencisi Deniz Ay "Türkiye Birinciliği" müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Deniz Ay, Elazığ'da düzenlenen bölge yarışlarında 100 metre Serbest Stilde bölge üçüncülüğü ve 50 metre Serbest Stilde bölge dördüncülüğü derecelerini elde etti. Özel Sanko Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Deniz Ay'ın Bursa'da düzenlenecek Türkiye birinciliği müsabakalarında bir anlamda Gaziantep'i temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Horasan, Deniz Ay ve başarıda katkısı olan öğretmenleri kutlayarak, "Başarı çıtamızı yükletmek için kendilerine her zaman destek olacağız" dedi.