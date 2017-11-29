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Yüzücüler Barajı Aştı

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Yüzücüler Barajı Aştı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün küçük yüzücüleri, Muğla'da yapılan 11-12 yaş bölge yarışları finalinde A barajını geçerek kış dönemini...

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün küçük yüzücüleri, Muğla'da yapılan 11-12 yaş bölge yarışları finalinde A barajını geçerek kış dönemini tamamladı.

Muğla Kapalı Yüzme Salonu'nda yapılan yarışlara 11-12 yaş arası 7 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde 400 metre serbest kategoride Göktuğ Molla 04:41, Emre Mutlu 05:42, Alanur Koçyiğit 05:06 derecesiyle, 200 metre karışık kategoride Nehir Ersoy 02:56, 200 metre kurbağa kategorisinde Kübra Ersoy 03:00, 200 metre sırt kategorisinde Alanur Koçyiğit 02:38, 50 metre kategorisinde İlker Uyguç 0:42 ve 50 metre sırt kategorisinde Elif Merve Varlık 0:37 derecesiyle A barajını aşarak kendi yaş gruplarında en iyiler arasına adlarını yazdırmayı başardı.

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