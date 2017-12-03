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Yys Uygulaması Gümrükçüleri Memnun Etti

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Yys Uygulaması Gümrükçüleri Memnun Etti
Türkiye'de kısa bir süre önce gümrük yükünü azaltmak amacıyla faaliyete geçirilen "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" uygulaması gümrük müşavirlerini...

Türkiye'de kısa bir süre önce gümrük yükünü azaltmak amacıyla faaliyete geçirilen "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" uygulaması gümrük müşavirlerini memnun etti. Gümrük Müşaviri Sadi Vatan, uygulamanın dış ticarete katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de kısa bir zaman önce faaliyete geçirilen uluslararası olarak geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) uygulamasının dış ticarete sağladığı fayda ve zararlar hakkında bilgi veren Gümrük Müşaviri Sadi Vatan, uygulamanın güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin gümrüklerde oluşan yoğunlukların azaltması için yeni bir düzenlemeye gittiğini kaydeden Sadi Vatan, "Türkiye'nin dış ticaret hacminin her geçen gün artması gümrüklerde ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Bu iş yükünü hafifletmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mavi hattın çok daha ötesine geçecek bir kolaylığı mükelleflerine kullandırmayı amaçladı ve tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan AEO (YYS) sertifikasını ülkemizin dış ticaretine yön veren firmalarının kullanımına sundu" dedi.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerle ithalatta mavi hat uygulaması YYS sahibi firmalar ithalatta yeşil hat uygulamasına tabi olduklarını belirten Vatan, "Bugün itibariyle yaklaşık 170 ithalatçı firma ile 8 lojistik firması YYS sertifikası almayı başardı. Başardı diyorum; çünkü bu belgeyi hak etmek kolay olmadı. Aylar süren uğraşlar verildi ve alt yapı yatırımları için çok ciddi harcamalar yapıldı. Bu konuda emek harcayan pek çok kişi, YYS belgesini sadece mavi hatla elde ettikleri; işlemlerin kısa sürede bitmesi kolaylığını kaybetmemek adına bu belgenin alınması gerekliliğini üst yönetimlerine anlatabildiler ve şu an o kolaylıktan yararlanıyorlar" şeklinde konuştu.

Ürünlerin kalite kontrollerinin uzun sürmesinin dış ticarette durgunluğa sebep verdiğini ifade eden Vatan, "Dış ticaretle uğraşan herkesin bildiği üzere her yıl 31 Aralık tarihinde yayımlanan ithalat tebliğleri ile ithal edilecek ürünlerin tabi olacağı standartlar ve sahip olması gereken nitelikler belirlenmekte ve uygunluk belgelerinin alınması ile ancak ithalat işlemlerine başlanabilmektedir. Ve asıl ithalatta ki süre kaybı bu aşamada yaşanmaktadır. Şu an hali hazırda TSE ve CE işlemlerinin sonuçlanması haftalar sürebilmekte ve bu durum; gelişen ekonomimizin ivmesini azaltarak ilerlemesine neden olmaktadır" dedi.

Dış ticarete yön veren şirketler için ihracatta kolaylıkların sallanmasının ekonomiye katkı sağlayacağının vurgulayan Vatan, "Şu an ki haliyle YYS sertifikası sadece gümrük işlemlerine başlandıktan sonra bir anlam ifade ediyor. Gerçekten dış ticarete yön veren firmaların işlemlerini kolaylaştırmak istiyorsak bu ithalat tebliğlerinde de YYS sahibi firmalara birtakım ayrıcalıklar getirmemiz ve bu belgelerin alım sürelerini ciddi manada kısaltmamız gerekmektedir. Veya daha başka bir yöntem olarak YYS sahibi firmalarımız için piyasa denetimine direkt olarak tabi tutulmaları ile bu olumsuzlukların giderilebileceği kanaatindeyim" diye konuştu.

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