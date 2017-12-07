Yyü Senatosundan Abd’ye Tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlardan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm tepkilere karşın...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlardan ve dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımasını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamasını şiddetle kınayarak, bu yanlış kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Senatodan yapılan açıklamada, kararın uluslararası hukuku ve adalet anlayışını ayaklar altına aldığı belirtilerek, "Bu karar; Filistinlilerin ve tüm Müslüman dünyasının hoşgörüsünü, barış yönünde sarf ettiği tüm iyi niyetli çabalarını baltalamış ve içinden çıkılması çok zor bir kargaşa oluşturmuştur. Bu karara imza atanlar, tüm uyarılara karşın Kudüs'ün İslâm dünyası için taşıdığı değeri ve buna yürekten bağlanan milyarlarca Müslüman'ı görmezlikten gelmişlerdir. Bir zamanlar İslam himayesinde, üç Semavi din için barış sembolü; huzur ve hoşgörünün başkenti olan Kudüs, İsrail'in tasallutu altında kan ve gözyaşına boğulmuş, Trump'ın aldığı bu kararla zulüm ve şiddet tasvip edilerek kaosun kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu akıl almaz kararla birlikte Ortadoğu bir kez daha karanlığa, kan ve gözyaşına mahkum bırakılmıştır. Fakat unutulmamalıdır ki bu ateş sadece Ortadoğu'yu yakmayacaktır. Kudüs'ün kutsiyetine atılan bu kıvılcım, alev alev tüm dünyaya yayılacaktır. Bu karar geri alınmaz ve İslâm dünyasından özür dilenmezse, dinler arasındaki ayrışmalar gitgide artacak ve radikal kutuplaşmalar telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Kudüs, şairin de dediği gibi "Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri'dir. Üç Semavi dinin bir arada yaşadığı Kudüs; insanlığın, barış ve huzurun başkenti olarak yeniden tesis edilmelidir. İsrail, bu topraklarda yıllardır uyguladığı şiddet ve işgal politikasından vazgeçerek Kudüs'ü gerçek sahiplerine, insanlığa teslim etmelidir. ABD Başkanı Donald Trump, almış olduğu bu son derece yanlış kararından vazgeçerek tüm İslam dünyasından özür dilemelidir. Biz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu olarak bu yanlış karardan bir an önce vazgeçileceğini umuyor ve İslâm dünyasının bu hususta yaşadığı üzüntülerini yürekten paylaşıyoruz. Bu vesile ile dünya üzerinde hizmet eden tüm Müslüman akademisyenleri ve bu konuda adaleti savunan vicdanları, bu akıl dışı kararı reddederek boykot etmeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hususta göstermiş olduğu dirayetli ve onurlu duruşunu yürekten destekliyor; aziz milletimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" denildi.