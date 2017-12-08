Yyü Tıp Fakültesi Öğrencileri Önlüklerini Giydiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim yılında okuyan 1. sınıf öğrencileri için geleneksel hale gelen "Önlük Giyme"...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim yılında okuyan 1. sınıf öğrencileri için geleneksel hale gelen "Önlük Giyme" töreni yapıldı.

YYÜ Tıp Fakültesinin toplantı salonunda içlerinde yabancı uyruklu öğrencilerin de yer aldığı 150 birinci sınıf öğrencisi için düzenlenen törenle doktor adaylarına önlükleri giydirildi. Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, "Sevgili öğrencilerimiz, sizler mesleğe milyonlarca kişi arasından seçilerek burayı tercih ettiniz. Doğruda tercih yaptınız. Size şunu söyleyeyim, üniversitemizin tıp fakültesi Türkiye genelinde 100 küsur üniversite içinde ilk 20 içerisinde yer alıyor. Ancak şunu dikkate alırsak, daha net anlaşılacak. Bizden sürekli yetişmiş eleman gidiyor. Nereye; diğer üniversitelere, diğer tıp fakültelerine ve bürokrasiye. Bunlarda dikkate alınırsa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ilk on arasındadır" dedi.

Konuşmasında velilere de seslenen Battal, "Sevgili velilerimiz, öğrencilerimiz doğru bir tercih yaparak doğru bir noktadadırlar. Dolayısıyla biz burada onlara elimizden gelen desteği ve eğitimi vererek inşallah beş yıl sonra güçlü doktorlar olarak bütün insanlık alemine düzgün, ahlaklı doktorlar yetiştirip mezun edeceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, size vermiş olduğumuz eğitim öğretimi doğru bir şekilde algılayıp bunun üzerine daha fazla bilgiler koyarak ülkemize yararlı bireyler hale gelmenizi istiyoruz. Ama bunları yaparken sizden istediğimiz en önemli şartımız, ahlaklı bireyler olmanız. Tıp fakültemizdeki öğretim elemanları, alanında yetişmiş, gerçekten kalifiye bilim insanları, bu konuda çok şanslısınız. Güçlü bir eğitim aldığınızı buradan belirtmek istiyorum. Bizler sizin daha iyi bir yere gelmeniz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Meslek hayatınız için bir başlangıç olacak bugününüzü kutlar, meslek hayatınızda başarılar dilerim" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise, doktor adaylarına seslenerek, "Güçlü öğretim üyesi kadrosu ve modern altyapısı ile Türkiye'de sayılı tıp fakültelerinden biriyiz. İnşallah mezun olduğunuzda ülkemizin tıp politikalarını yönlendirecek doktorlar olacaksınız. Eğitim ve meslek hayatınızın bundan sonraki kısmı için sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından önlükler YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Sağlık Müdürü Nevzat Akdoğan, Bölge Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Biliklerden, rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Demirel ve Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören verilen kokteyl ile son buldu.