Yyü’de “Günümüz İslam Gençliği” Semineri

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Günümüz İslam Gençliği" konulu bir seminer düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "Günümüz İslam Gençliği" konulu bir seminer düzenlendi.

YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kitap ve Gençlik Topluluğu tarafından Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kitap ve Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Naki Erdemir, İslam değerleriyle bezenmeyen bir gençlikten ülkeye yarar yerine, zarar geleceğini belirtti. Erdemir, "Eğer bir gençlik yürekli olmazsa, cesaretli olmazsa, ilim ve bilimle dolmazsa, kendi değerleriyle bezenmezse o gençlikten ülkeye yarar değil, zarar gelir. Bu gençlik Kur'an ve sünnet yolunda olması lazım. Kur'an ve sünnet yolundaki eğitimden çıkması lazımdır. Bazen TV programlarına çıkıyorum bana, "Hocam, bu eğitim siteminde memnun musunuz?" diye soruyorlar. Bende onlara, "Eğer bu eğitim sistemi iyi olmuş olsaydı, Türkiye bu konuma gelmezdi." dedim. Şu anda ne kadar vatan haini varsa, İslam'a sırtını dönmüşse, Kur'an ve sünnet tanımayan bir insan modeli varsa bu eğitim sisteminden çıkmıştır. Bu herhalde İslami gençlik terbiyesinden çıkmamıştır" dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmed Göktaş ise gençlerin başarılı olacağına inandığı alanlara daha fazla yoğunluk göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Göktaş, "Allah'u Teâlâ herkese gerçekten adil davranmıştır. Birine matematik zekâsı vermişse, diğerine başka bir zekâ vermiştir. İş alanında özel olmaya dikkat edin. Bu meşhur olmak falan değildir. Sizi kimse sınırlamasın. Dikkat edin sizin kabiliyetlerinizi, birikimlerinizi, hayallerinizi kimse sınırlamasın. Bunun için iyi bir yönünüzü öğrenin o yöne fazladan yatırım yapın" şeklinde konuştu.

Program, YYÜ öğrencilerinden Samet Dursun'un okuduğu dua ile son buldu.