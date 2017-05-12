Yyü’de “Karma Öğretim Elemanları Sergisi 2017” Açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "Karma Öğretim Elemanları Sergisi 2017" sergisinin açılışı yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde "Karma Öğretim Elemanları Sergisi 2017" sergisinin açılışı yapıldı.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan "Karma Öğretim Elemanları Sergisi 2017"nin açılışını YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya gerçekleştirdi. GSF'den 17 akademisyenin 23 eserinden oluşan sergiyi gezen Prof. Dr. Kazankaya, akademisyenlerden bilgi aldı. Sergideki bütün eserlerin sanatsal değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kazankaya, akademisyenleri tebrik etti.

Heykel, resim, seramik, fotoğraf, sinema, tekstil, grafik ve sahne sanatları gibi alanlardan oluşan eserlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 16 Mayıs 2017 salı gününe kadar açık kalacak.