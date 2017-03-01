Zabıt Katiplerine Fetö Operasyonu

Bursa'da FETÖ operasyonu çerçevesinde 3 adliye zabıt katibi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ operasyonu çerçevesinde 3 adliye zabıt katibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ/PDY kapsamında Bursa adliyesinde zabıt katipleri sohbet imamlarına yönelik operasyonda Ş.Y., Y.E.K. ve B.B. gözaltına alındı. Daha evvelki operasyonda ise Y.G., H.Ç., H.Y. ve E.P. tutuklanmıştı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı bylock kullandığı, bazılarının Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdığı ve KHK kapsamında kapatılan derneklere üye olduğu tespit edildi.