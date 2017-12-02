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Zabıta Ekiplerinden Engel Kaldıran Eğitim

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Zabıta Ekiplerinden Engel Kaldıran Eğitim
Uşak Belediyesi Zabıta Ekipleri 3 Aralık Engelliler Günü Kapsamında anaokullarında eğitim gören miniklere engellilere yönelik duyarlı olmaları amacıyla...

Uşak Belediyesi Zabıta Ekipleri 3 Aralık Engelliler Günü Kapsamında anaokullarında eğitim gören miniklere engellilere yönelik duyarlı olmaları amacıyla eğitim verdi.

Tiyatro sahnelerini aratmayacak canlandırmaların yapıldığı etkinlikte anaokulu çağındaki çocuklara 25'er dakikalık eğitimler verildi. Toplamda 30 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde veliler de yer aldı. Fotoğraflar ve hikâyeler üzerinden yaşanılabilecek olumsuz durumlar ve yol açtığı etkilere değinildi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve daha rahat hareket edebilmelerini sağlamayı hedefleyen bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimlerin ardından Zabıta Ekipleri miniklere hediyeler verdi.

Hedeflerinin engelli vatandaşların günlük hayatlarında karşılaştığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Uşak Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Zengin, "3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü kapsamında şehrimizde bulunan okulları ziyaret ettik. Okullarımızda çocuklarımıza ve ailelerine şehrimizde yaşayan engelli kardeşlerimizin sokağa çıktıkları zaman daha rahat hareket etmeleri için uyulması gereken kuralları anlattık." dedi.

Esnaf ve vatandaşların sıklıkla engelli yolu üzerine teşhir amaçlı ürün koyduğunu hatırlatan Zengin, Buralara masa, sandalye, araç gibi materyallerin koyulduğunu görüyoruz. Çoğunlukla bahane olaraksa 5 dakikalık bırakıldığı söyleniyor. Ancak beş dakika engelli kardeşlerimiz için oldukça değerli." açıklamalarında bulundu. Zengin vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Programın ardından konuşan bir öğrenci velisi, "Engellilerle ilgili yapılan bu uygulamalar çok güzel. Aslında hepimiz bu konuda daha duyarlı olmalıyız. Bu tarz çalışmalar sürekli olmalı ve vatandaşlar bilinçlenmeli." diye konuştu.

Bilinmeyen pek çok bilgiye eğitimlerde yer verildiğini ifade eden bir başka veli ise projenin oldukça başarılı ve verimli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin Uşak genelinde bulunan anaokullarında sürdürüleceği bildirildi.

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